Турция закрыла небо для самолетов РФ, направляющихся в Сирию

Турция выдает разрешение для российских авиакомпаний на полеты в Сирию через ее территорию каждые три месяца. Срок последнего разрешения закончился.

Власти Турции закрыли воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает телеканал NTV в субботу, 23 апреля.

"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию", – цитирует телеканал министра.

Чавушоглу отметил, что Турция выдает разрешение для российских авиакомпаний на полеты в Сирию через ее территорию каждые три месяца. Срок последнего разрешения закончился в апреле.

"У них было разрешение. Потом полеты прекратились", – сказал министр и добавил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган известил Москву о запрете на полеты.

По словам Чавушоглу, Турция ведет диалог с Россией по этому вопросу, а также по конвенции Монтре, регулирующей проход кораблей через Босфор и Дарданеллы в Черное море.

Ранее Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова стать гарантом безопасности Украины, но сначала необходимо понять, что эта роль под собой подразумевает.