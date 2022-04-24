Россия намерена контрафактом ввозить подсанкционные товары

В РФ контрафакт называют "параллельным импортом", предусматривающим ввоз в страну без разрешения правообладателя на товар, продажа которого началась в других странах мира.

Минпромторг РФ подготовил перечень товаров, которые будут ввозиться контрафактом. Российские власти это назвали "параллельным импортом", сообщает Интерфакс, со ссылкой на распоряжении ведомства.

В список, подготовленный российским ведомством, вошло оборудование для ряда отраслей: добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесопереработка.

Существенное место в списке занимают автомобильные марки и материалы, а также сопутствующие товары, с ними связанные: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover. Также там значатся двигатели и запчасти для Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и т.д., указаны шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

"Параллельный импорт", как следует из документа, предполагается разрешить для смартфонов и техники под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и др, бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и др., приставок X-Box, Play Station, Nintendo.

В РФ "параллельным импортом" называют контрафакт, предусматривающий ввоз в страну без разрешения правообладателя на товар, продажа которого началась в других странах мира.

Ранее сообщалось, что крупнейшая криптобиржа в мире ограничила доступ для россиян.