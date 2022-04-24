Почта
 

Россия намерена контрафактом ввозить подсанкционные товары

В РФ контрафакт называют "параллельным импортом", предусматривающим ввоз в страну без разрешения правообладателя на товар, продажа которого началась в других странах мира.
Россия намерена контрафактом ввозить подсанкционные товары

Минпромторг РФ подготовил перечень товаров, которые будут ввозиться контрафактом. Российские власти это назвали "параллельным импортом", сообщает Интерфакс, со ссылкой на распоряжении ведомства.

В список, подготовленный российским ведомством, вошло оборудование для ряда отраслей: добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесопереработка.

Существенное место в списке занимают автомобильные марки и материалы, а также сопутствующие товары, с ними связанные: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover. Также там значатся двигатели и запчасти для Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и т.д., указаны шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

"Параллельный импорт", как следует из документа, предполагается разрешить для смартфонов и техники под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и др, бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и др., приставок X-Box, Play Station, Nintendo.

В РФ "параллельным импортом" называют контрафакт, предусматривающий ввоз в страну без разрешения правообладателя на товар, продажа которого началась в других странах мира.

Ранее сообщалось, что крупнейшая криптобиржа в мире ограничила доступ для россиян.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK