РФ начала скрывать экономические данные и влияние санкций - WSJ

Власти России в последние дни перестали публиковать информацию о госдолге, импорте и экспорте, сведения о добыче нефти.

Россия перестала публиковать данные о государственном долге, торговой статистике и ограничила объем финансовой информации, чтобы скрыть негативное влияние санкций в ответ на вторжение в Украину. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил The Wall Street Journal.

Отмечается, что российские власти в последние дни перестали публиковать информацию о госдолге, импорте и экспорте, сведения о добыче нефти, а объем финансовых данных, которые местные банки должны регулярно публиковать, был ограничен Центробанком.

Также российские законодатели работают над законопроектом, запрещающим кредиторам обмениваться данными с иностранными государствами, что является частью усилий Кремля по защите экономики и компаний от дальнейших санкций со стороны Запада.

По данным американской газеты, ограниченные данные означают, что Вашингтон и Брюссель будут менее осведомлены о том, как бьют их санкции по российской экономике, что усложняет поиск новых целей и точную настройку будущих пакетов ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что второй российский банк оказался в состоянии дефолта: Россельхозбанк из-за британских санкций не смог выплатить купон по долларовым еврооблигациям. Ранее подпавший под санкции США Совкомбанк объявил о том, что приостановил начисление процентов по двум выпускам еврооблигаций.