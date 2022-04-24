Страны ЕС поставляли оружие России в обход эмбарго - СМИ

Франция, Германия и другех страны продали Москве оружие на 350 млн евро, используя лазейку в эмбарго ЕС.

По меньшей мере десять стран - членов ЕС экспортировали в Россию военную технику почти на 350 млн евро в обход эмбарго, введенного из-за аннексии Крыма. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на данные ЕС.

По данным издания, около 78 процентов от общего объема поставок пришлось на немецкие и французские компании, которые в 2015-2020 годах снабдили Россию военной техникой более чем на 273 млн евро.

"Они отправляли Москве оборудование, в том числе бомбы, ракеты, снаряды и пушки, несмотря на эмбарго ЕС на поставки вооружений в Россию, введенное после аннексии Крыма в 2014 году", - пишет газета.

Помимо Германии и Франции, военную продукцию России поставляли Италия, Австрия, Болгария, Чехия и Великобритания. Журналисты предполагают, что полученное Москвой оружие в настоящее время, вероятно, используется в войне против Украины. В 2021 году, когда Кремль готовился к нападению, страны ЕС продали России оружие и боеприпасы на 39 млн евро, следует из данных Еврокомиссии.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров двойного назначения в Москву. Однако лазейка, позволявшая обходить эмбарго, была закрыта лишь 8 апреля под давлением балтийских и восточноевропейских государств - членов Евросоюза.