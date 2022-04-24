Австрия призывает не давать Украине членство в ЕС

Внешнеполитическое ведомство говорит о необходимости большей гибкости поиска механизмов сближения Украины и Евросоюза.

Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в ходе выступления на саммите европейских медиа, пишет ЕП.

Такую позицию он аргументировал тем, что страны Западных Балкан проходили гораздо более длинный путь к кандидатству в члены ЕС.

Местное издание Heute приводит также слова Шалленберга о том, что Украине в принципе не следует становиться членом ЕС, даже в дальнейшем. Он высказался за другой путь для Украины, чем полное членство.

По словам министра, должны быть также другие модели, чем вступление Украины в ЕС, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации. Шалленберг призвал к большей гибкости поиска механизмов сближения Украины и ЕС.

Напомним, канцлер Австрии стал первым европейским лидером, с которым Путин провел встречу после начала вторжения в Украине. Его визит расценили, как очень спорный.

18 апреля Украина передала первую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС. На данный момент Еврокомиссия ожидает от Киева вторую часть документа. ЕК будет опираться на два основных критерия в вопросе о вступлении Украины в ЕС: демократию и рыночную экономику.