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Британия направит в Украину 20 самоходных артиллерийских установок - СМИ

AS-90 способны вести огонь на дистанции до 24 км и выпускать три снаряда менее чем за 10 секунд, сообщает Daily Express.
Британия направит в Украину 20 самоходных артиллерийских установок - СМИ

Британские власти направят в Украину 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тыс. снарядов к ним. Об этом сообщи ло издание Daily Express.

Сообщается, что в ближайшие дни установки AS-90, относящиеся к классу самоходных гаубиц, доставят вместе со снарядами на территорию Польши, где украинских военных обучат применению установок, а затем AS-90 переправят в Украину.

По данным издания, AS-90 способны вести огонь на дистанции до 24 км и выпускать три снаряда менее чем за 10 секунд.

Напомним, глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что ее страна не остановится в помощи Украине, пока Россия не потерпит поражение.

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