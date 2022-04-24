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В России некому тушить лесные пожары

Ученые опасаются влияния масштабных пожаров на таяние вечной мерзлоты, что в свою очередь приведет к новой волне возгораний.
В России некому тушить лесные пожары

В России в Сибири горят леса, но пожары  некому тушить - военных пожарных передислоцировали для вторжения в Украину. Об этом  сообщает The Independent.

Сообщается, что ученые опасаются влияния масштабных пожаров на таяние вечной мерзлоты, что в свою очередь приведет к новой волне возгораний.

"Поскольку для крупных пожаров часто требуется военная авиация, чтобы обнаруживать и проверять отчеты со спутников, а также бороться с пожарами в Сибири, сомнительно, что эти силы будут доступны даже летом, если война продолжится. Значит, либо пожаров будет больше... либо эти самолеты и личный состав уведут с западного фронта и привезут в Сибирь", - отметила исследователь климата из Университета Майами Джессика Маккарти.

 

 

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