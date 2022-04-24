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В Москве задержали пикетчика-одиночку с плакатом "Христос за мир"

Задержанный претестующий был доставлен в отделение полиции, собщают активисты правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо.
В Москве задержали пикетчика-одиночку с плакатом "Христос за мир"

В Москве на Красной площади задержали пикетчика с плакатом "Христос за мир". Об этом сообщает российский правозащитный медиапроект ОВД-Инфо в Twitter.

"На Красной площади задержали Андрея Крюкова, проводившего одиночный пикет с плакатом „Христос за мир“. Задержанный был доставлен в отделение полиции Китай-город", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что найдено место затопления крейсера Москва.

 

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