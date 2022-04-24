В Москве задержали пикетчика-одиночку с плакатом "Христос за мир"
Задержанный претестующий был доставлен в отделение полиции, собщают активисты правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо.
В Москве на Красной площади задержали пикетчика с плакатом "Христос за мир". Об этом сообщает российский правозащитный медиапроект ОВД-Инфо в Twitter.
"На Красной площади задержали Андрея Крюкова, проводившего одиночный пикет с плакатом „Христос за мир“. Задержанный был доставлен в отделение полиции Китай-город", - говорится в сообщении.
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