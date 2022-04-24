Путин настроен захватить "как можно больше украинской территории" - СМИ

Путин пришел в ярость после того, как украинские военные уничтожили крейсер Москва, после этого он не заинтересован в дипломатических путях прекращения войны, пишет Finanical Times.

Владимир Путин не заинтересован в дипломатических путях прекращения войны и теперь настроен захватить "как можно больше украинской территории". Об этом пишет Finanical Times.

По словам источников газеты, Путин пришел в ярость после того, как украинские военные уничтожили крейсер Москва.

"Надежда на сделку была. Путин колебался. Но ему нужно было найти способ выйти из этого победителем", - сообщает СМИ со слов неназванного собеседника.

Затопление крейсера значительно изменило настроения российского президента

"Теперь Путин против того, чтобы что-либо подписывать. После Москвы он не выглядел бы победителем. Это было бы унизительно", - добавил собеседник газеты.

Напомним, спутниковые снимки показали точное место затопления флагмана Черноморского флота РФ крейсера Москва.