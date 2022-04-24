Россия пытается достать с затонувшего крейсера ракеты и документы - СМИ

На месте, где затонул российский крейсер Москва, работает специальный спасательный корабль Коммуна, спущенный на воду еще в 1912 году.

На месте, где затонул российский крейсер Москва, работает специальный спасательный корабль Коммуна. Об этом пишет Bild.

Россия предпринимает попытки достать с затонувшего крейсера Москва противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование, - сообщает издание.

Сообщается, что Коммуна была спущено на воду еще в 1912 году и считается одним из старейших действующих боевых кораблей в вооружении российского ВМФ.

Из-за размеров Москвы (187 метров в длину) 110-летней Коммуне вряд ли удастся поднять с глубины затонувший крейсер целиком. Но будут предприняты попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование, говорится в публикации.

Напомним, спутниковые снимки показали точное место затопления флагмана Черноморского флота РФ крейсера Москва. Сообщается также, что Путин пришел в ярость после затопления крейсера.