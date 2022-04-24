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Украинских защитников поздравляют с Пасхой

Главными подарками для защитников Украины в праздничные дни является поддержка родных и близких, особенно - детей.
Украинских защитников поздравляют с Пасхой

В самые опасные уголки нашей страны, где сейчас военнослужащие Госпогранслужбы вместе с бойцами ВСУ сдерживают врага, продолжают доставлять пасхальные символы. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

Но, по словам военнослужащих, особенными подарками в эти дни является поддержка родных, которые шлют открытки со словами любви и веры, а еще рисунки, созданные руками маленьких дочерей и сыновей, которые их ждут дома.

Cмотрите фотогалерею: Украинских защитников поздравляют с Пасхой

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Пасхой.

 

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