На выборах во Франции побеждает Макрон - СМИ

За президентское кресло боролись действующий лидер страны Эммануэль Макрон и пророссийский политик Марин Ле Пен.

Во Франции в воскресенье, 24 апреля, завершился второй тур президентских выборов. По результатам экзитполов, побеждает Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

За президентское кресло боролись действующий лидер Эммануэль Макрон и пророссийский политик Марин Ле Пен.

Перед вторым туром голосования соцопросы пророчили победу Макрону. Как ожидалось, действующий президент может получить поддержку около 56,6% избирателей.

По данным экзитпола Ipsos, за Макрона проголосовали 58,2% французов, тогда как его оппонентку — ультраправую кандидатку Марин Ле Пен — поддержали 41,8% избирателей. По подсчетам, которые выполнили по заказу BFMTV, Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен — 42,4%.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нужно готовиться к войне в Европе и призвал европейские страны увеличить инвестиции в оборонную отрасль.