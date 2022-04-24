Беларусские диверсанты помогли сорвать "молниеносный штурм Киева" - СМИ

Тайная сеть железнодорожников, хакеров и оппозиционных сил безопасности нанесла ущерб линиям снабжения, а в РФ не учли возможных действий железнодорожных диверсантов Беларуси.

Беларусские железнодорожные диверсанты помогли сорвать нападение России на Киев. Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщается, что тайная сеть железнодорожников, хакеров и оппозиционных сил безопасности нанесла ущерб линиям снабжения.

Отмечается также, что когда российские войска впервые двинулись через белорусскую границу в Украину для "молниеносного" штурма Киева, они полагались на обширную железнодорожную сеть региона для снабжения и подкрепления, и не учли возможных действий железнодорожных диверсантов Беларуси.

Напомним, в Крыму активизировалось партизанское движение против российских оккупантов.