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Беларусские диверсанты помогли сорвать "молниеносный штурм Киева" - СМИ

Тайная сеть железнодорожников, хакеров и оппозиционных сил безопасности нанесла ущерб линиям снабжения, а в РФ не учли возможных действий железнодорожных диверсантов Беларуси.
Беларусские диверсанты помогли сорвать "молниеносный штурм Киева" - СМИ

Беларусские железнодорожные диверсанты помогли сорвать нападение России на Киев. Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщается, что тайная сеть железнодорожников, хакеров и оппозиционных сил безопасности нанесла ущерб линиям снабжения.

Отмечается также, что когда российские войска впервые двинулись через белорусскую границу в Украину для "молниеносного" штурма Киева, они полагались на обширную железнодорожную сеть региона для снабжения и подкрепления, и не учли возможных действий железнодорожных диверсантов Беларуси.

Напомним, в Крыму активизировалось партизанское движение против российских оккупантов.

 

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