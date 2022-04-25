Макрон победил на выборах президента Франции

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил французского коллегу с победой.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 58,55% голосов во втором туре выборов главы государства после обработки 100% бюллетеней. Такие данные в ночь на понедельник, 25 апреля, приводит Министерство внутренних дел Франции.

В то же время оппонент Макрона, кандидат от Национального объединения Марин Ле Пен, набрала 41,45% голосов. По данных французских СМИ, политик уже признала свое поражение, после чего позвонила Макрону и поздравила его с победой.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский также уже поздравил французского коллегу с победой.

"Поздравляю Президента Франции и настоящего друга Украины Эммануэля Макрона с победой на выборах. Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! В сильную и объединенную Европу!" - говорится в сообщении.

Свои поздравления Макрону выразил и президент США Джо Байден.

Как сообщалось, после дебатов двух кандидатов в президенты Франции зрители заявили, что Макрон был более убедителен, чем его соперница.