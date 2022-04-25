В российском Брянске горит нефтебаза

Пользователи Сети утверждают, что перед возгоранием были слышны мощные взрывы. Жителей близлежащих домов эвакуируют.

В российском городе Брянск, расположенном недалеко от границы с Украиной, в ночь на понедельник, 25 апреля, произошел пожар на нефтебазе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пожарных.

Как указано, сообщение о том, что загорелись резервуары с топливом, поступило в 2:00. К месту вызова направили пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу пожара.

Пользователи Сети утверждают, что перед возгоранием были слышны мощные взрывы. Жителей домов возле горящей нефтебазы начали эвакуировать.

На данный момент о причинах происходящего не сообщается.