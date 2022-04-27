Джонсон ответил, может ли Путин нанести ядерный удар по Украине

Такую возможность обычно рассматривают как вариант ответа на военные неудачи россиян.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не считает, что глава РФ Владимир Путин нанесет удар ядерным тактическим оружием по Украине. У него есть достаточно поддержки среди россиян и политического пространства, чтобы просто уйти из украинских территорий. Слова Джонсона передает CNN.

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Так, у британского премьера поинтересовались, считает ли он возможным нанесения ядерного удара Путиным по Украине в случае военных неудач. Он ответил отрицательно.

"Путин может дойти до момента, когда он посмотрит на российский народ и скажет ему: "Специальная военная операция, которую мы начали в Украине, успешно завершена. Мы должны были провести ее, чтобы защитить определенные категории людей, и это выполнено", - говорит Джонсон.

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По его словам, у Путина достаточно поддержки в РФ и политического пространства, чтобы просто уйти из России. Дополнительным аргументом премьер называет и то, что российские СМИ массово игнорируют происходящее на самом деле в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что спецслужбы нашли бункер, в котором спрятался Путин. По этой причине он не сможет применить ядерное оружие, так как будет нанесен ответный удар прямо по месту, где находится глава РФ.

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