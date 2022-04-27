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Джонсон ответил, может ли Путин нанести ядерный удар по Украине

Такую возможность обычно рассматривают как вариант ответа на военные неудачи россиян.
Джонсон ответил, может ли Путин нанести ядерный удар по Украине
Борис Джонсон / EPA / UPG

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не считает, что глава РФ Владимир Путин нанесет удар ядерным тактическим оружием по Украине. У него есть достаточно поддержки среди россиян и политического пространства, чтобы просто уйти из украинских территорий. Слова Джонсона передает CNN

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Так, у британского премьера поинтересовались, считает ли он возможным нанесения ядерного удара Путиным по Украине в случае военных неудач. Он ответил отрицательно. 

"Путин может дойти до момента, когда он посмотрит на российский народ и скажет ему: "Специальная военная операция, которую мы начали в Украине, успешно завершена. Мы должны были провести ее, чтобы защитить определенные категории людей, и это выполнено", - говорит Джонсон. 

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По его словам, у Путина достаточно поддержки в РФ и политического пространства, чтобы просто уйти из России. Дополнительным аргументом премьер называет и то, что российские СМИ массово игнорируют происходящее на самом деле в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что спецслужбы нашли бункер, в котором спрятался Путин. По этой причине он не сможет применить ядерное оружие, так как будет нанесен ответный удар прямо по месту, где находится глава РФ.

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