В Кремле не обсуждают обмен Медведчука на военнопленных Мариуполя

Ранее Песков рассказывал, что Путин обращение кума видел, но никак не отреагировал.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают обмен арестованного пророссийского политика Виктора Медведчука на военнопленных Мариуполя. Об этом пишет "Интерфакс".

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Журналисты узнали у Пескова, ведутся ли переговоры по поводу "освобождения" кума Путина на людей из блокадного украинского города. Однако пресс-секретарь диктатора ответил отрицательно.

"Нет, об этом речи не идет," - заявил подданный Путина.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский сам предложил РФ обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских боевиков. Позже появилось видеообращение кума Путина, где тот сам просит президентов Украины и РФ обменять на защитников и гражданских Мариуполя.

Ранее мы писали, что 10 европейских компаний открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ на условиях Путина. 4 из них - уже заплатили РФ.