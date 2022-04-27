В Молдове решили срочно укреплять армию

Страна осталась практически без военной защиты

Молдова остро ощущает свою военную слабость, поэтому будет усиливать армию, делать ее профессиональной и современной. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, пишет Newsmaker.

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По ее словам, долгое время в Молдове уделяли мало внимания развитию оборонного сектора, поэтому сегодня страна оказалась без необходимой военной защиты.

"Наша армия осталась без оснащения, без военной техники. И сейчас мы остро ощущаем последствия", - сказала Санду.

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Она отметила, что лишь при наличии сильной армии страна может получить свободу действий, уверенность в себе и стратегический выбор.

"Инвестиции в армию необходимы, это важно для государства, инфраструктуры, безопасности. Молдова должна перенять опыт других нейтральных государств по укреплению вооруженных сил", - заявила Санду.

Напомним, накануне президенту Молдовы пришлось срочно созвать Совбез из-за ситуации в Приднестровье. В последние дни сепаратистский региона стал неспокоен.

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