Настоящая первая леди РФ. Путин и Кабаева

Издание Wall Street Journal утверждает, что у президента России Владимира Путина есть трое детей от гимнастки Алины Кабаевой и США даже рассматривали вариант ввести против нее санкции.

О том, что у Владимира Путина роман с гимнасткой Алиной Кабаевой желтая пресса говорит давно. Теперь же деловое издание Wall Street Journal утверждает, что Кабаева могла попасть под санкции в связи с российским вторжением в Украину, но не была включена в санкционные списки - якобы чтобы не разозлить Путина.

Давний роман

В 2008 году газета Московский корреспондент написала, что Путин, который на тот момент был официально женат, сделал Кабаевой предложение. Путин, как пишет WSJ, "яростно отверг" эту информацию, а спустя несколько дней газета закрылась. Примерно в это время Кабаева ушла из спорта и стала депутатом от партии Единая Россия, а в 2014 году покинула парламент и стала председателем совета директоров холдинга Национальная медиа-группа.

Примерно с 2013 года, пишет WSJ, Кабаева и ее родственники приобрели в России шесть квартир, два дома и земельные участки в самых престижных местах. Кабаева и члены ее семьи не ответили на вопросы издания, отправленные по электронной почте.

Источники WSJ среди швейцарских, европейских и американских чиновников утверждают, что в 2015 году Кабаева родила ребенка от Путина, а роды проходили в элитной швейцарской клинике, откуда открывается вид на озеро Лугано. Тогда СМИ писали, что Путин не появлялся на публике в течение восьми дней, предполагая, что он был с Кабаевой. В Кремле тогда заявляли, что это не соответствует действительности.

В 2019 году, по словам собеседников WSJ среди американских чиновников, Кабаева родила близнецов, находясь в Москве. Издание обращает внимание, что новость об этом была опубликована на сайте Московского комсомольца, но была быстро удалена.

Потенциальные санкции

Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что власти США считают Кабаеву подругой российского президента и подозревают ее в сокрытии личного богатства Путина за границей.

По данным WSJ, Кабаева остается потенциальной целью американских санкций, однако среди официальных лиц, обсуждающих этот шаг, существует мнение, что введение санкций против олимпийской чемпионки будет сочтено настолько личным ударом по Путину, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности между Россией и США и помешать мирным переговорам с Украиной.

По словам представителей спецслужб США и Европы, Кабаева проводила много времени в Швейцарии. Американские чиновники, осведомленные о передвижениях гимнастки, утверждают, что она жила в особняке, окруженном высокими стенами, недалеко от Женевы

WSJ отмечает, что в этом месяце власти Украины направили правительству Швейцарии письмо с требованием запретить Кабаевой въезд в страну и арестовать ее имущество, однако швейцарские власти заявили, что у них нет свидетельств того, что она находится в стране.

Тайна семьи

Путин тщательно скрывает информацию о своей семье. Одна из его дочерей, Катерина Тихонова, возглавляет научный фонд Иннопрактика, который получает многочисленные субсидии от государства и государственных структур.

Мать его предполагаемой третьей дочери Светлана Кривоногих - акционер банка Россия, который власти США называли банком ближнего окружения президента.

Алина Кабаева возглавляет совет директоров Национальной медиагруппы, основной акционер которой - все тот же банк Россия. НМГ владеет несколькими популярными телеканалами, в том числе долей в Первом канале. Правда, после начала войны с Украиной информация о том, что Кабаева там работает, с сайта холдинга исчезла.