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Появилось видео обстрела "МГБ" Приднестровья

Трое мужчин приехали на автомобиле, по одному разу выстрелили из ручного противотанкового гранатомета по зданию "МГБ", после чего уехали.
Появилось видео обстрела "МГБ" Приднестровья

В сети появилось видео как "на камеру" обстреляли административное здание в Тирасполе.Видео опубликовал телеграмм-канал Первый приднестровский.

На записи видно троих людей, приехавших на автомобиле. Каждый по одному разу выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по зданию, после чего уехали.

 

Напомним, в Приднестровье заявили об обстреле "Министерства госбезопасности".

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