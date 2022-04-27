Появилось видео обстрела "МГБ" Приднестровья

Трое мужчин приехали на автомобиле, по одному разу выстрелили из ручного противотанкового гранатомета по зданию "МГБ", после чего уехали.

В сети появилось видео как "на камеру" обстреляли административное здание в Тирасполе.Видео опубликовал телеграмм-канал Первый приднестровский.

На записи видно троих людей, приехавших на автомобиле. Каждый по одному разу выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по зданию, после чего уехали.

Напомним, в Приднестровье заявили об обстреле "Министерства госбезопасности".