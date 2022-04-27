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Польский премьер считает, что нужно усилить санкции против РФ

Матеуш Моравецкий заявил, что Москва неплохо справляется с нынешними санкциями и выразил сожаление по этому поводу.
Польский премьер считает, что нужно усилить санкции против РФ

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Москва неплохо справляется с санкциями и выразил сожаление по этому поводу, сообщает rbc.ru.

"Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями. В этой связи Польша старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов", - сказал Моравецкий.

Напомним, власти Польши приняли решение больше не покупать природный газ у России.

 

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