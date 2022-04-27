Польский премьер считает, что нужно усилить санкции против РФ

Матеуш Моравецкий заявил, что Москва неплохо справляется с нынешними санкциями и выразил сожаление по этому поводу.

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Москва неплохо справляется с санкциями и выразил сожаление по этому поводу, сообщает rbc.ru.

"Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями. В этой связи Польша старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов", - сказал Моравецкий.

Напомним, власти Польши приняли решение больше не покупать природный газ у России.