В России начали готовить бомбоубежища

В России готовятся к бомбардировкам и ожидают биологической атаки со стороны прибывающих с территории "ЛДНР".

Южные регионы России должны обеспечить надежную работу системы экстренного оповещения жителей при угрозе чрезвычайных ситуаций. Региональные власти также должны привести в надлежащее состояние укрытия и убежища. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, в среду, 27 апреля, сообщает агентство ТАСС.

"Южные регионы России должны обеспечить надежную работу системы, которая позволяет экстренно оповестить население при угрозе чрезвычайных ситуаций, а также привести в надлежащее состояние бомбоубежища", - сказал он.

Патрушев добавил, что в числе важных задач также должно быть укрепление материально-технической базы и комплектование высококвалифицированными кадрами ведомств и организаций, в чьи функции входит обеспечение химической и биологической безопасности.

"Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние", - заявил Патрушев.

Патрушев акцентировал на наличии биологических угроз и отметил, что прежде всего "важно обеспечить медицинское обследование, а при необходимости вакцинирование каждого", кто прибывает из "ЛДНР" и Украины.

Ранее, заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что для Украины абсолютно легитимно наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику, поскольку если эти поставки не будут нарушены, то это напрямую приведет к смертям и кровопролитию на территории Украины.

Напомним, агентство Fitch прогнозирует рекордное падение экономики Росси