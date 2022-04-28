Украина сама решит, вести ли бой на территории РФ - Блинкен

В южных регионах Российской Федерации не исключают ударов по приграничным с Украиной регионам и готовят бомбоубежища.

Украина должна самостоятельно решать, следует ли стремиться к переносу боевых действий на территорию Российской Федерации. Об этом в среду, 27 апреля, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнув, что это официальная позиция Штатов, сообщает CNBC.

По его словам, в настоящий момент Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам все необходимое для вытеснения российских оккупантов с территории Украины.

"Отдельный вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ. Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае - это их собственное решение", - заявил Блинкен во время выступления в Сенате.

В то же время, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о необходимости функционирования системы оповещения граждан и привести бомбоубежища "в надлежащее состояние".

Патрушев добавил, что в числе важных задач также должно быть укрепление материально-технической базы и комплектование высококвалифицированными кадрами ведомств и организаций, в чьи функции входит обеспечение химической и биологической безопасности.

Ранее в Британии заявили, что Украина имеет право наносить удары по объектам военной инфраструктуры в России.

В ответ спикер МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что следуя логике британского министра Россия может наносить удары по военным целям стран НАТО, которые поставляют вооружения Киеву.