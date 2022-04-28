Польша продлит помощь украинским беженцам

Правительство будет вести базу обращений по льготам, откуда эту информацию смогут получать органы местного самоуправления.

Польский Сейм одобрил изменения в Закон о социальной помощи для украинцев, которые пребывают на территории страны. Внесенные правки предусматривают продление финансовой поддержки для украинцев еще на 60 дней. Об этом в среду, 27 апреля, пишет Onet.pl.

Издание уточняет, что речь идет о жилье, питании для беженцев.

Как отмечается, за такую ​​инициативу проголосовало абсолютное большинство депутатов - 429, в то время как против было только 10 депутатов ультраправой "Конфедерации". Перед этим по требованию Конфедерации Сейм рассмотрел вопрос отклонения этой инициативы, но не поддержал его.

Законопроект предусматривает продление срока помощи за предоставление жилья и питания беженцам из Украины до 120 дней. Это на 60 дней больше, чем предусмотрено действующим законодательством. Размер такой помощи на одного человека составляет 40 злотых (около 300 грн) в сутки.

Законодательные изменения также предусматривают возможность контроля над этими выплатами.

Правительство будет вести базу обращений по льготам, откуда эту информацию смогут получать органы местного самоуправления.

Для вступления в силу законодательные изменения должны быть одобрены Сенатом и подписаны президентом Анджеем Дудой.

Напомним, власти Польши приняли решение больше не покупать природный газ у России.

Ранее сообщалось, что в польском городе Белосток по обвинению в шпионаже в пользу иностранной разведки 21 и 22 апреля задержаны россиянин и белорус.