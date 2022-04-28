Германия выделит средства на поддержку украинской культуры

Данные финансовые средства нацелены на дальнейшее смягчение последствий российской агрессии на территории Украины.

Федеральное правительство Германии намерено инвестировать дополнительные 20 миллионов евро в культурную поддержку и медиа-помощь Украине. Об этом в среду, 27 апреля, пишет Spiegel.

Согласно решению федерального правительства, эта сумма предусмотрена для дополнительного бюджета на 2022 год. По информации издания уже со среды, средства были направлены на то, чтобы смягчить последствия войны в Украине.

"С российской захватнической войной культура и идентичность Украины также подлежит уничтожению", - заявила министр культуры Клаудия Рот.

"Поэтому мы делаем все возможное, чтобы оградить украинские культурные объекты от российской деструктивности", - добавила она.

По ее словам, важно обеспечить независимое освещение, поддерживая журналистов-беженцев в продолжении их работы в Германии.

Ранее сообщалось, что Германия намерена гарантировать Украине возможность выращивать зерно и доставлять его миру, несмотря на военные действия.