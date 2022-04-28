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Германия выделит средства на поддержку украинской культуры

Данные финансовые средства нацелены на дальнейшее смягчение последствий российской агрессии на территории Украины.
Германия выделит средства на поддержку украинской культуры

Федеральное правительство Германии намерено инвестировать дополнительные 20 миллионов евро в культурную поддержку и медиа-помощь Украине. Об этом в среду, 27 апреля, пишет Spiegel.

Согласно решению федерального правительства, эта сумма предусмотрена для дополнительного бюджета на 2022 год. По информации издания уже со среды, средства были направлены на то, чтобы смягчить последствия войны в Украине.

"С российской захватнической войной культура и идентичность Украины также подлежит уничтожению", - заявила министр культуры Клаудия Рот.

"Поэтому мы делаем все возможное, чтобы оградить украинские культурные объекты от российской деструктивности", - добавила она.

По ее словам, важно обеспечить независимое освещение, поддерживая журналистов-беженцев в продолжении их работы в Германии.

Ранее сообщалось, что Германия намерена гарантировать Украине возможность выращивать зерно и доставлять его миру, несмотря на военные действия. 

 

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