Германия выделит средства на поддержку украинской культуры
Федеральное правительство Германии намерено инвестировать дополнительные 20 миллионов евро в культурную поддержку и медиа-помощь Украине. Об этом в среду, 27 апреля, пишет Spiegel.
Согласно решению федерального правительства, эта сумма предусмотрена для дополнительного бюджета на 2022 год. По информации издания уже со среды, средства были направлены на то, чтобы смягчить последствия войны в Украине.
"С российской захватнической войной культура и идентичность Украины также подлежит уничтожению", - заявила министр культуры Клаудия Рот."Поэтому мы делаем все возможное, чтобы оградить украинские культурные объекты от российской деструктивности", - добавила она.
По ее словам, важно обеспечить независимое освещение, поддерживая журналистов-беженцев в продолжении их работы в Германии.
Ранее сообщалось, что Германия намерена гарантировать Украине возможность выращивать зерно и доставлять его миру, несмотря на военные действия.