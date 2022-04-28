Кишинев предложил Украине военную помощь

Банковская система страны также присоединилась к пакету финансовых санкций против Российской Федерации.

Первую военную помощь - саперов, предложила отправить на территорию Украины президент Молдовы Майя Санду. Об этом в среду, 27 апреля, она заявила в эфире телеканала JurnalTV. "Мы пытаемся помочь Украине и предоставить ей транспортные артерии, — сказала она. — Предложили помочь им саперами, предложили предоставить гуманитарную помощь. Это то, что мы можем", - сказала она. Президент Молдовы также добавила, что банковская система страны присоединилась к пакету финансовых санкций против России, введенных странами Европейского Союза. Известно, что подразделения молдавских военных саперов регулярно принимают участие в миссиях ООН по поддержанию мира в различных частях света. В том числе они принимали участие в операциях ООН в Либерии, Судане, Ираке, Грузии и Кот-д’Ивуар. Напомним, президент Молдовы Майя Санду призвала приложить все усилия для создания профессиональной и современной армии.