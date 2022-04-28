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Кишинев предложил Украине военную помощь

Банковская система страны также присоединилась к пакету финансовых санкций против Российской Федерации.
Кишинев предложил Украине военную помощь
Первую военную помощь - саперов, предложила отправить на территорию Украины президент Молдовы Майя Санду. Об этом в  среду, 27 апреля, она заявила в эфире телеканала JurnalTV.   "Мы пытаемся помочь Украине и предоставить ей транспортные артерии, — сказала она. — Предложили помочь им саперами, предложили предоставить гуманитарную помощь. Это то, что мы можем", - сказала она.    Президент Молдовы также добавила, что банковская система страны присоединилась к пакету финансовых санкций против России, введенных странами Европейского Союза.   Известно, что подразделения молдавских военных саперов регулярно принимают участие в миссиях ООН по поддержанию мира в различных частях света. В том числе они принимали участие в операциях ООН в Либерии, Судане, Ираке, Грузии и Кот-д’Ивуар.   Напомним, президент Молдовы Майя Санду призвала приложить все усилия для создания профессиональной и современной армии. 

 

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