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НАТО выделила Украине $8 млрд на военную поддержку Украины

В Альянсе указали и на то, что в будущем важно усиливать поддержку Киева.
НАТО выделила Украине $8 млрд на военную поддержку Украины
Йенс Столтенберг / EPA / UPG

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены выделили Украине $8 млрд на военную поддержку Украины. Его слова прозвучали на брифинге в Брюсселе. 

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"На сегодняшний день союзники НАТО обязались и предоставили по меньшей мере 8 млрд долларов США на военную поддержку для Украины", — заявил Столтенберг. 

По его словам, в Альянсе видят важность того, чтобы в дальнейшем поддержка Украины только усиливалась. 

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Напомним, ранее в США снова заговорили о вступлении Украины в НАТО. Двери для страны остаются открытыми, но Вашингтон поддержит Киев, если он решит стать нейтральным, чего требует Россия.

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