В РФ открестились от решения воровать зерно в Украине

В Красноярском крае заявили, что не принимали подобного решения, а появившаяся на их сайте официальная информация является фейком.

Российские власти не принимали решения о "поставках зерна из Херсонской области". Об этом заявили в Законодательном собрании Красноярского края РФ.

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В публикации сообщили, что официальный сайт был взломан, из-за чего на нем появилась фейковая информация.

"Официальный сайт Законодательного собрания был взломан. Новость о так называемых поставках продовольствия из Украины - фейк. Она удалена из ленты", - говорится в сообщении.

Публикация законодательного собрания Красноярского края РФ / t.me/sobranieinfo

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