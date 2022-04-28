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Россия терпит неудачу в Украине и ищет оправдание - Байден

Байден заявил, что Россия находится в отчаянном положении, не может добиться поставленных целей, но не хочет признавать, что украинский народ способен с помощью союзников противостоять агрессии.
Россия терпит неудачу в Украине и ищет оправдание - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Россия находится в отчаянном положении, не может добиться поставленных целей, потому ищет оправдание своей неудачи в Украине. Об этом Байден сказал во время выступления в четверг, 28 апреля.

"Россия находится в отчаянном положении. Они понимают, что не смогут добиться поставленных целей. Мне кажется, это отражение этой неудачи", - сказал президент США.

Байден считает, что в неудачах России в Украине нет ничего удивительного, но Москва не хочет признавать, что украинский народ способен с помощью союзников противостоять российской агрессии.

"Они утверждают, что Россия борется со всем НАТО. Они ищут оправдание своей неудачи", - отмечает Байден.

Напомним, президент США Джо Байден предлагает Конгрессу увеличить помощь Украине на 33 млрд долларов.

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