Ряд стран призывают своих граждан покинуть Приднестровье

Американцев, канадцев, немцев, болгаров и израильтян просят удержаться от поездок в Молдову.

Власти Болгарии и Израиля в четверг, 28 апреля, призвали соотечественников покинуть территорию оккупированного Россией Приднестровья.

Так, в Министерстве иностранных дел Болгарии заявили, что находиться на территории Молдовы становится небезопасно.

"Учитывая осложняющуюся ситуацию в Республике Молдова и вокруг нее, призываем наших соотечественников воздерживаться от любых поездок в страну. Предлагаем болгарским гражданам, которые находятся на территории Республики Молдова, принять меры по выезду из страны на имеющихся в настоящее время транспортных средствах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

С аналогичным призывом выступил и посол Израиля в Молдове Джоэл Лайон. Он подчеркнул, что возможности МИД по оказанию помощи проживающим в регионе гражданам Израиля ограничены.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью ... гражданам Израиля настоятельно рекомендуется покинуть Приднестровье как можно скорее. Кроме того, МИД призывает граждан Израиля, планирующих прибыть в Приднестровье в ближайшее время, отменить поездку на это время", - написал он в Twitter.

Ближе к ночи статус безопасности путешествий в Приднестровье обновили также Канада, США, и Германия. Причина та же - ухудшение ситуации с безопасностью.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Запад должен помочь нарастить оборонные возможности Молдовы и Грузии, поскольку Россия может вторгнуться и в эти страны. В Кремле ответили, что такой шаг западных стран "спровоцирует нестабильность".