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Ленд-лиз для Украины: какое оружие могут дать США

После подписания закона президент США должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для поставок военной продукции.
Ленд-лиз для Украины: какое оружие могут дать США

Палата представителей Конгресса США в четверг, 28 апреля, проголосовала за принятие закона о ленд-лизе для Украины. "За" проголосовали 417 конгрессменов, "против" - 10. Теперь, чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент Джо Байден, информирует CNN.

По данным экспертов, в результате ленд-лиза и в рамках объявленной ранее военной помощи Украине со стороны США на 20 млрд долларов Киев может получить:

  • танки третьего поколения M1A2 Abrams;
  • боевые машины пехоты M2A3 Bradley;
  • самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin;
  • реактивные системы залпового огня на колесном шасси HIMARS;
  • универсальная пусковая установка РСЗО M270 MLRS;
  • передвижной норвежский ЗРК NASAMS 2;
  • ЗРК Patriot;
  • многофункциональные легкие истребители 4-го поколения F-16 C/D;
  • система ПВО С-300.

Американские аналитики считают, что возрождение ленд-лиза имеет огромное историческое значение, поскольку в 1941 году подобная инициатива стала решающим фактором, позволившим союзникам одержать победу над нацистами во Второй мировой войне.

Напомним, закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки из США в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и другой помощи.

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