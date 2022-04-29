Ленд-лиз для Украины: какое оружие могут дать США
Палата представителей Конгресса США в четверг, 28 апреля, проголосовала за принятие закона о ленд-лизе для Украины. "За" проголосовали 417 конгрессменов, "против" - 10. Теперь, чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент Джо Байден, информирует CNN.
По данным экспертов, в результате ленд-лиза и в рамках объявленной ранее военной помощи Украине со стороны США на 20 млрд долларов Киев может получить:
- танки третьего поколения M1A2 Abrams;
- боевые машины пехоты M2A3 Bradley;
- самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin;
- реактивные системы залпового огня на колесном шасси HIMARS;
- универсальная пусковая установка РСЗО M270 MLRS;
- передвижной норвежский ЗРК NASAMS 2;
- ЗРК Patriot;
- многофункциональные легкие истребители 4-го поколения F-16 C/D;
- система ПВО С-300.
Американские аналитики считают, что возрождение ленд-лиза имеет огромное историческое значение, поскольку в 1941 году подобная инициатива стала решающим фактором, позволившим союзникам одержать победу над нацистами во Второй мировой войне.
Напомним, закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки из США в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и другой помощи.