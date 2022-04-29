ОБСЕ объявила о закрытии миссии в Украине

Позиция Российской Федерации не оставила организации иного выбора, отметило руководство ОБСЕ.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) немедленно приступает к закрытию Специальной мониторинговой миссии в Украине. Об этом сообщается на сайте организации в четверг, 28 апреля.

О таком решении объявили действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь организации Хельга Мария Шмид.

"Это непростое решение. Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию Миссии", - прокомментировал заявление польский министр.

При этом Рау отметил, что ОБСЕ будет стремиться продолжать свою деятельность в стране в соответствии с существующими обязательствами в рамках мандата.

В свою очередь Шмид акцентировала, что в течение последних восьми лет миссия играла жизненно важную роль в Украине, и подчеркнула, что ОБСЕ сделает все возможное, чтобы освободить членов миссии из российского плена.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что нынешние международные институты безопасности оказались бессильны предотвратить войну России против Украины. В связи с этим ООН и ОБСЕ нужно заменить на более эффективные организации.