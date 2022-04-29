Газовый шантаж не позволит РФ избежать санкций - Байден
США не позволят РФ избежать последствий военной агрессии, используя шантаж нефтью и газом. Об этом написал президент США Джо Байден в Twitter.
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Байден напомнил, что РФ пригрозили двум странам союзникам США прекратить поставки энергоносителей.
"Вчера Россия пригрозила двум нашим союзникам прекращением поставки энергоносителей. Скажу ясно: мы не позволим России запугиваниями или шантажом избежать санкций. И мы не позволим ей использовать свою нефть во избежание последствий за агрессию. Мы работаем с другими странами, такими как Южная Корея, Япония и Катар, которые поддерживают наши усилия, чтобы помочь европейским союзникам, которым Россия угрожает газовым шантажом, удовлетворить свои потребности в энергоносителях другими способами", - написал Байден.
Он подчеркнул, что все, что происходит сейчас, является еще одним напоминанием о том, что Европа и мир должны переходить на чистую энергию, что сейчас делает США.
Ранее Генсек ООН отреагировал на обстрел Киева во время его визита. Россия обстреляла украинскую столицу в то время, когда Антонио Гутерриш и Владимир Зеленский проводили встречу.