На Сахалине горит ГРЭС

В компании Сахалинэнерго заявили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов.

На Сахалине в субботу, 30 апреля, произошел пожар на ГРЭС-2. Спасатели борются с огнем, который перекинулся с турбинного отделения на кровлю, сообщает РосСМИ.

В ГУ МЧС России Сахалинской области рассказали, что горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. В настоящее время технологический процесс остановлен.

В компании Сахалинэнерго заявили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще осуществляется. Пострадавших нет.

В сети появились эпичные кадры пожара.

Напомним, в ночь на 25 апреля в Брянске, расположенном недалеко от границы с Украиной, произошел масштабный пожар на нефтебазе. Пользователи Сети утверждают, что перед возгоранием были слышны мощные взрывы.

Перед этим в России загорелись химзавод и НИИ войск ВКО, расположенный в городе Тверь.

Россия в огне. Что происходит у границы Украины

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