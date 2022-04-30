Китай не хочет покупать нефть из РФ даже со скидками – Ермак

Россия стала слишком "токсичной" даже для непривередливого Китая

Китай не торопится покупать российскую нефть даже с большими скидками, опасаясь опосредованно попасть под западные санкции, введенные против России. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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"Не помогают россиянам продать энергоресурс китайцам даже большие скидки на спотовом рынке. Также на отсутствие большого интереса Китая к российской нефти влияют дорогостоящие перевозки российских грузов из-за санкций, проблем с платежами и страхованием танкеров", - отметил он.

По словам Ермака, на фоне уже имеющихся у Китая долгосрочных нефтяных контрактов с экспортерами с Ближнего Востока, Пекин не горит желанием рисковать с российской нефтью, против которой ЕС вот-вот может ввести свои санкции.

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"Как видим, расчет России на успех и здесь не срабатывает. Санкции делают свое дело – их нужно постоянно", - заявил глава ОП.

Напомним, ранее был представлен механизм, закрывающий для РФ лазейки по обходу санкций. Союзникам предложен механизм вторичных санкций, который позволит подвести под ограничения также посредников, причастных к подсанкционным компаниям.

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