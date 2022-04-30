США планируют переманить российских ученых - Bloomberg

Эта инициатива направлена на ослабление высокотехнологичных ресурсов РФ. В частности, упростить въезд хотят россиянам, имеющим опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью и ядерной инженерией.

Администрация Белого дома намерена переманить в США ведущих российских ученых, ради чего планируют упростить визовые требования для миграции ценных специалистов. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в Белом доме готовят отмену некоторых визовых требований для российских высококвалифицированных ученых. В частности, в своем последнем запросе Конгрессу Белый дом предложил отменить необходимость наличия работодателя в США для получения рабочей визы.

Предполагается, что это правило будет применяться к гражданам России со степенью магистра или доктора наук, технологий, инженерии или математики, полученных в США или за рубежом.

Данная инициатива направлена на ослабление высокотехнологичных ресурсов президента России Владимира Путин и в долгосрочной перспективе должна подорвать инновационную базу РФ.

Администрация хочет упростить переезд россиян, имеющих опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовыми вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей и другими специализированными научными областями.

Тем временем в самомй России ухудшаются прогнозы по росту инфляции и падению ВВП.

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