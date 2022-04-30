США планируют переманить российских ученых - Bloomberg
Администрация Белого дома намерена переманить в США ведущих российских ученых, ради чего планируют упростить визовые требования для миграции ценных специалистов. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что в Белом доме готовят отмену некоторых визовых требований для российских высококвалифицированных ученых. В частности, в своем последнем запросе Конгрессу Белый дом предложил отменить необходимость наличия работодателя в США для получения рабочей визы.
Предполагается, что это правило будет применяться к гражданам России со степенью магистра или доктора наук, технологий, инженерии или математики, полученных в США или за рубежом.
Данная инициатива направлена на ослабление высокотехнологичных ресурсов президента России Владимира Путин и в долгосрочной перспективе должна подорвать инновационную базу РФ.
Администрация хочет упростить переезд россиян, имеющих опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовыми вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей и другими специализированными научными областями.
Тем временем в самомй России ухудшаются прогнозы по росту инфляции и падению ВВП.
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