В РФ заявили, что над Брянской областью был замечен украинский самолет

При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что утром 30 апреля российские силы ПВО якобы обнаружили в небе над Брянской областью украинский военный самолет.

"При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда", - отметил он.

Отмечается, что в результате происшествия взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил прилегающую территорию.

"В настоящее время на месте работают оперативные службы. Жертв нет. Ведутся оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, в Брянской и Курской областях РФ заявили, что утром в пятницу, 29 апреля их пункты пропуска на границе якобы обстреляли с территории Украины.

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