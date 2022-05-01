Джонсон: Украина получит все необходимое для обороны

Глава британского правительства подтвердил свои намерения всеми силами помочь Киеву выиграть войну с российскими захватчиками.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в ходе разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским в субботу, 30 апреля, пообещал предоставить Украине необходимую для победы над Россией помощь. Об этом глава британского правительства написал в Twitter.

"Разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы объяснить, как Великобритания будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь, чтобы предоставить украинцам технику, необходимую им для обороны", - говорится в твите.

Также Джонсон подтвердил свои намерения всеми силами помочь Киеву выиграть войну с российскими захватчиками.

"Я более чем когда-либо привержен укреплению Украины и обеспечению того, чтобы Путин потерпел неудачу", - подчеркнул он.

Как сообщалось, с начала войны Великобритания отправила Украине более пяти тысяч противотанковых ракет, 1360 противотанковых боеприпасов, 4,5 тонны взрывчатки и пять систем ПВО.

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