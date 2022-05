Появились новые спутниковые снимки территории Азовстали

Согласно фото, завод, который защищают украинские военные в блокированном российскими оккупантами Мариуполе, очень сильно разрушен.

Журналист New York Times Кристиан Триберт обнародовал новые фотографии, на которых показан разрушенный вследствие российских авиаударов завод Азовсталь в Мариуполе.

Как указано, спутниковые снимки принадлежат американской компании Maxar Technologies.

"На первом изображении показан общий вид завода, на втором - чуть больший план, а на третьем изображении самый близкий вид на часть участка", - говорится в подписи к фото.

This off-nadir satellite image captured by @Maxar's WorldView-3 shows the utter destruction at the Azovstal steel plant in Mariupol. First image shows the overview of the plant, second image slightly more close-up, and closest view of a part of the site is the third image. pic.twitter.com/RcmZShnv5e — Christiaan Triebert (@trbrtc) April 30, 2022

Как сообщалось, накануне с Азовстали эвакуировали 20 женщин и детей. Согласно договоренности, их должны были отправить в Запорожье.

В Мариуполе россияне убили больше людей, чем фашисты во Вторую мировую

