В Белгороде снова слышны взрывы, виден столб дыма

В соцсетях пишут, что, возможно, была взорвана военная база, пока никаких комментариев по поводу чрезвычайной ситуации от местных властей нет.

Очевидцы сообщаются о серии взрывов неустановленного происхождения в российском Белгороде.

На фото и видео на окрестностях города виден столб серого дыма. Событие, по словам очевидцев, произошло между 14:10 и 14:25 в воскресенье, 1 мая.

В соцсетях пишут, что, возможно, была взорвана военная база. Пока никаких комментариев по поводу чрезвычайной ситуации от местных властей нет.

После сообщения о взрывах появилась информация, что в Белгороде с обеих сторон перекрыт мост через Северский Донец.

Взрывы в Белгороде подтвердил в своем Telegram-канале кремлевский пропагандист Александр Коц.

Блогер из Conflict Intelligence Team Руслан Левиев пишет, что были видны вертолеты Ми-8 и Ка-52. По данным CIT, одним из вертолетов мог прибыть в Белгород глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, оттуда самолетом он вылетел в Москву. По данным СМИ, Герасимов недавно находился в украинском Изюме, возле которого идут бои ВСУ и российских оккупантов.

Окей, шухер продолжился. Сейчас прилетели два Ми-8 + три Ка-52. На перроне встречал какой-то очень важный военный чин, которого по кругу охраняли автоматчики. Сзади него — черные микроавтобусы Мерседесы, Крузаки. — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) May 1, 2022

При этом Левиев отмечает, что дым виднеется не над аэродромом, где мог находиться Герасимов. По непроверенным данным, взрыв произошел в районе села Калинино Яковловского района Белгородской области.

Напомним, что в соседней с Украиной Курской области России обрушилась конструкция железнодорожного моста.