Шольц пригласит Индию на саммит G7, чтобы изменить отношение к Путину

Берлин все равно попытается приобщить Индию к широкому международному союзу по изоляции России.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пытается изменить позицию нескольких государств, которые до сих пор остаются "нейтральными" по отношению к России после ее нападения на Украину, рассказали источники агентства Bloomberg.

По данным агентства, канцлер Шольц воспользуется своими полномочиями председательствующего в G7. Он планирует пригласить премьер-министра Индии Нарендра Моди в качестве специального гостя на саммит группы, который состоится в Баварских Альпах с 26 по 28 июня.

Эта возможность рассматривалась и раньше, но Шольц не спешил с приглашением, учитывая нежелание индийского премьера осудить вторжение России в Украину и рост поставок российского ископаемого топлива, например нефти, в Индию. Эти действия индийского правительства не изменились, но Берлин все равно попытается приобщить Моди к широкому международному союзу по изоляции России.

В среднесрочной перспективе Германия также хочет, чтобы европейские оборонные компании предложили Индии альтернативу российским поставкам оружия.

Германия также пригласит лидеров Индонезии, Южной Африки и Сенегала на саммит G7.

Напомним, что Германия решила предоставить Украине тяжелое оружие.