В Париже первомайская демонстрация завершилась погромами

Традиционный первомайский парад собрал десятки тысяч человек в центре французской столицы.

Демонстранты, участвовавшие в первомайской демонстрации в Париже, разгромили и ограбили ряд коммерческих заведений, а полиции пришлось применить слезоточивый газ, сообщает Radio France 24.

Традиционный первомайский парад собрал десятки тысяч человек в центре французской столицы. Организаторами протестов были профсоюзные активисты, ассоциации и левые партии. Издание приводит содержание лозунгов: "Столкнувшись с Макроном, построим контрнаступление", "ноль полиции, больше правосудия и медперсонала" и "сможем наполнить свой холодильник достойно".

Они потребовали от правительства "увеличения зарплат и пенсий".

Хотя основная часть митингующих вели себя мирно, очень быстро возникли стычки между группой демонстрантов, одетыми в черное, и стражами порядка. Также эти демонстранты начали громить витрины.

Как следствие, пострадали или были разграблены финансовые учреждения и агентства недвижимости, страховые компании, магазин органической продукции и ресторан McDonald's.

Полиция арестовала 29 человек, сообщил министр внутренних дел Джеральд Дарманин.

Активисты нападали на пожарных, которые тушили пожар, полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Лидер крайних левых Жан-Люк Меланшон, занявший третье место в первом туре президентских выборов, принял участие в марше в Париже. Он хочет сплотить союз левых, включая Зеленых, чтобы получить большинство в парламенте.

Напомним, что Франция передала Украине вторую колонну пожарной техники и 50 тонн оборудования.