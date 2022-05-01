Кремль принял решение о нападении на Молдову - The Times

Российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в стране.

Российская Федерация уже разработала четкий план вторжения на территорию Молдовы. Об этом в вовскресенье, 1 мая пишет The Times со ссылкой на источники в украинском военном ведомстве.

Ссылаясь на источник в украинской разведке, издание пишет, что Кремль считает, что если России удастся захватить контроль над Молдовой, то Украина станет уязвимее с военной точки зрения.

"Если страна оккупант признает независимость Приднестровья, это будет прямой угрозой и нарушением территориальной целостности Молдовы. Россия будет повторять "донбасский сценарий", поставлять туда оружие и захочет его присоединить", - пишет издание.

Источники газеты сообщили, что российские спецслужбы намерены организовать беспорядки и мятежи в стране на фоне недовольства среди местных ростом цен.

"Россия планирует осуществить высадку десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье", - рассказали в разведке.

В то же время, издание отмечает, что эти утверждения идут вразрез с данными западных разведок, которые считают, что Россия не имеет достаточно ресурсов, чтобы безопасно пролететь над ПВО Украины по территории Одесской области. Также для вторжения в Молдову, россиянам необходимо создать сухопутный "коридор" из временно оккупированного Херсона через Николаевскую и Одесскую область, подвергая себя опасности.

Военную операцию могут попытаться совершить ближе ко Дню Победы 9 мая. В этот день российский президент Владимир Путин может объявить о признании Россией независимости Приднестровья. Кроме того, российские спецслужбы могут планировать высадку десанта в Тирасполе одновременно с организацией мятежей и протестов в Кишиневе.

Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований считают, что такая операция россиян будет иметь три цели

оттянуть часть украинских войск на юго-западный фронт

остановить проевропейский курс нынешней власти в Молдавии

напугать Запад, что поддержка Украины оружием и финансами может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе, в частности, на Балканах.

Аналитики отмечают в отчете, что украинской разведке стали известны планы генерал-майора ФСБ Дмитрия Милютина попытаться использовать в ходе протестов запрещенные в Молдове символы российского вторжения в Украину, в частности, георгиевскую ленту. Якобы протестующие должны прийти с таким большим количеством запретных символов, чтобы штрафы и аресты со стороны молдавской полиции выглядели как подавление свободы слова и оппозиции.

Напомним, на территории оккупированной российскими силами части Молдовы - Приднестровья - готовятся выпустить газету, на страницах которой жители региона якобы просят президента РФ о "помощи в защите от ВСУ".

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