В Конгрессе США подготовили резолюцию для введения войск в Украину

В Соединенных Штатах не исключают, что президент России может отдать приказ о применении оружия массового поражения на территории Украины.

Член Палаты представителей Конгресса, республиканец и бывший пилот ВВС США Адам Кинзингер объявил о внесении резолюции, предусматривающей использование американских войск для защиты Украины, если президент РФ Владимир Путин пойдет на эскалацию. Об этом в воскресенье, 1 мая говорится в сообщении на официальной странице конгрессмена.

"Я представляю AUMF (резолюцию с разрешением на применение Вооруженных сил) как четкую красную линию, чтобы администрация могла принять соответствующие меры в случае применения Россией химического, биологического и/или ядерного оружия. Мы должны стоять на защите человечества, а также должны быть вместе с нашими союзниками", - отметил американский законодатель.

Кинзингер напомнил, что президент США Джо Байден неоднократно отмечал необходимость остановить Путина. В этой связи он подчеркнул, что такие заявления важны, однако важно также делать практические шаги.

"Итак, главнокомандующий крупнейшими войсками в мире должен обладать полномочиями и средствами для совершения необходимых действий", - подчеркнул конгрессмен.

Напомним, украинские военные начали подготовку на американских военных объектах в Германии.

Взрывы в Приднестровье. "ПМР" втягивают в войну

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet