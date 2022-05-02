У Кремля нет планов "победы" к 9 мая - Лавров

"В Советском Союзе была традиция - обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое", напомнил глава МИД РФ.

Российские военные не будут "искусственно подгонять" военные действия в Украине под какую-то дату, включая День победы 9 мая. При этом Москва хочет, чтобы Украина добровольно прекратила сопротивление. Об этом в воскресенье, 1 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишут РИА Новости и ТАСС.

Глава российского МИД заявил, что сроки завершения войны РФ подгонять под даты не будет. В то же время он признал такой подход типично советским, где "обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое".

"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая 9 мая", - сказал Лавров, добавив, что темпы осуществления "операции" в Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданских и военнослужащих РФ".

Также Лавров говорил и о президенте Владимире Зеленском. По его словам, российская сторона не требует, чтобы Зеленский сдался, но требует, чтобы он отдал приказ армии и украинцам "прекратить сопротивление".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что война в Украине ничего не даст России, а будет только увеличивать количество государств, которые будут работать на изоляцию РФ.

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