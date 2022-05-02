На территории РФ действует легион Свобода России - Арестович

В разных регионах Российской Федерации люди начали организовывать ячейки легиона, рассказал эксперт.

Ячейки легиона Свобода России, состоящего из россиян, выступающих против режима Путина, появились на территории Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире Youtube-канала Фейгин Live.

"Уже есть легион Свобода России, который действует на территории России. Это был второй этап. Это было неизбежно. Мы этим не управляем", - сказал Арестович.

По его словам, в разных регионах РФ люди начали организовывать ячейки легиона.

Советник объяснил, что не все граждане России, желающие вступить в легион, могут доехать в Украину, поэтому решили организовывать сопротивление режиму на местах.

"Процесс уже автоматически запустился. Мы туда не влезаем и не считаем нужным вмешиваться. Россия уже поднимается на вооруженную борьбу", - сказал Арестович.

Ранее сообщалось, что добровольцы легиона Свобода России из числа бывших российских военных начали индивидуальную подготовку под руководством инструкторов ВСУ.

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