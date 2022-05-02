Байден призвал привлечь РФ к ответственности

Давление на Российскую Федерацию будет продолжаться, чтобы заставить ее прекратить войну в Украине.

Джо Байден заявил, что Россия - агрессор, и мир должен и привлечет ее к ответственности. Ведь Владимир Путин мог принять совсем другое решение. Об этом в воскресенье, 1 мая, он написал в Twitter.

"Россия является агрессором, мир должен и будет привлекать Россию к ответственности, - написал Байден.

Президент США подчеркнул, что так же, как Путин решил начать это жестокое вторжение, он мог принять решение прекратить его.

Ранее Джо Байден заявил, что международная коалиция стран, которая ввела масштабные санкции и другие ограничения против России, будет продолжать давление на Кремль, чтобы заставить его прекратить войну в Украине.

Напомним, член Палаты представителей Конгресса, республиканец и бывший пилот ВВС США Адам Кинзингер объявил о внесении резолюции, предусматривающей использование американских войск для защиты Украины, если президент РФ Владимир Путин пойдет на эскалацию.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали подготовку на американских военных объектах в Германии.

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