В Венгрии грозятся заблокировать эмбарго на российскую нефть

А раньше правительство странны договорилось с РФ разрешить конвертацию платежей за газ в рубли.

В Венгрии министр Гергель Гуляш заявил, что страна наложит вето на европейские предложения, которые могут ограничить импорт российских энергоносителей. В том числе речь идет об эмбарго на нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также: В Венгрии впервые прошел многолюдный митинг за Украину

"Мы четко дали понять, что никогда не поддержим расширение санкций Европейского Союза против России на энергетику", – говорит Гуляш.

Отметим, что Евросоюз собирается внести предложение о запрете на нефть из РФ до конца года из-за полномасштабного вторжения в Украину. Ограничения могут вводиться постепенно.

Венгрия является государством, которое зависит от российских энергоресурсов. Страна является одним из самых активных борцов против антироссийский санкций.

Читайте также: Шольц пригласит Индию на саммит G7, чтобы изменить отношение к Путину

Кроме того, венгерское правительство уже договорилось с Россией о разрешении конвертации их платежей за газ в рубли.

"Поскольку такие решения нуждаются в единодушии, для Еврокомиссии нет смысла предлагать санкции в отношении природного газа и сырой нефти, ограничивающие закупки Венгрии", – говорит Гуляш.

Как бы то ни было, президент Владимир Зеленский заявил, что эмбарго на нефть из РФ могут ввести уже в ближайшее время. Также он предложил вводить санкции против каждой страны, которая будет помогать РФ в торговле нефтью.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.