В центре Москвы подожгли автомобиль силовиков - соцсети

Инцидент произошел недалеко от памятника Карла Маркса на площади Революции, где всегда стоят несколько полицейских автобусов.

В центре Москвы неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в автозак российских силовиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в понедельник, 2 мая.

"Все произошло недалеко от памятника Карла Маркса на площади Революции – там всегда стоят несколько полицейских автобусов. Мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью и она подожгла один из автозаков", – говорится в сооббщении.

Указано, что автомобиль удалось потушить, а метателя вскоре задержали.

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