Шольц назвал условие для снятия санкций с России

Российский президент Владимир Путин не продумал всю свою "операцию" в Украине до конца, отметил канцлер ФРГ.

Введенные против России санкции за войну против Украин не будут сняты до тех пор, пока Москва не заключит мирное соглашение с Киевом. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CDF в понедельник, 2 мая.

"Без заключения мирного соглашения с Украиной мы не снимем (с России – ред.) санкции", – сказал Шольц.

По его словам, президент Владимир Путин просчитался, когда понаделся получить территории Украины, после чего объявить о прекращении боевых действий и дождаться отмены западных санкций.

"Он (Путин – ред.) не продумал всю свою "операцию" в Украине до конца. Он не думал, что Украина будет так сопротивляться. Мы не снимем санкции, пока он не договорится с Украиной, а он не добьется этого продиктованным миром", – добавил Шольц.

Канцлер заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину деньгами, гуманитарной помощью и поставками оружия, "как это делают многие другие страны Европы".

Ранее в среду стало известно, что власти Евросоюза приблизились к одобрению шестого пакета санкций простив России и Беларуси за развязывание войны против Украины. Ожидается, что в нем будкт прописан механизм введения эмбарго на нефть из РФ.